Хронологія війни – день 1178: росіяни запускають дрони, поки готуються переговори у Стамбулі

16 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1178 день війни бої на фронті продовжуються, а обстріли не припиняються

На календарі пʼятниця, 16 травня 2025 року, триває 1178 день війни. У день переговорів у Стамбулі кількість бойових зіткнень на фронті, як очікувалось, не знизилася. Найбільш гарячим напрямком залишається Покровський, але на Лиманському та Торецькому теж відбуваються активні бої.

Як проходить 1178 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту станом на 16 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

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З ситуацією в Україні 13 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1175: росіяни посилили тиск на фронті та можуть готувати масштабний обстріл

Про новини та події 14 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1176: росіяни стягують сили на фронт напередодні переговорів у Стамбулі

Про те, що відбувалося 15 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1177: переговори у Стамбулі та новий наступ росіян