Хронологія війни – день 1177: переговори у Стамбулі та бої за Покровськ

15 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1177 день війни бої на фронті продовжуються, а обстріли не припиняються

На календарі четвер, 15 травня 2025 року, триває 1177 день війни. У день переговорів у Стамбулі кількість бойових зіткнень на фронті, як очікувалось, не знизилася. Найбільш гарячим напрямком залишається Покровський, але на Лиманському та Торецькому теж відбуваються активні бої.

Як проходить 1177 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту станом на 15 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Під час бойових дій загинув колишній актор "Дизель-шоу" Максим Неліпа.

00:00 Президент США Дональд Трамп не поїде на переговори до Стамбула. Однак туди вже вирушив держсекретар Марко Рубіо.

З ситуацією в Україні 12 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1174: обговорення переговорів у Стамбулі та атаки росіян

Про новини та події 13 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1175: росіяни посилили тиск на фронті та можуть готувати масштабний обстріл

Про те, що відбувалося 14 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1176: росіяни стягують сили на фронт напередодні переговорів у Стамбулі