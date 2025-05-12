Хронологія війни – день 1175: росіяни посилили тиск на фронті та можуть готувати масштабний обстріл

13 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1175 день війни росіяни продовжують тиск на фронті та можуть готувати масштабну атаку

На календарі вівторок, 13 травня 2025 року, триває 1175 день війни. За попередню добу сталося 133 бойові зіткнення, що дещо вище за показники за кілька днів. Найбільш гарячим залишається Покровський напрямок, але ситуація на Лиманському та Новопавлівському теж непроста.

Як проходить 1175 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту станом на 13 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Над Україною помічено близько 6 безпілотників. Всі вони знаходяться у Миколаївській та Одеській областях

00:00 Міжнародна організація цивільної авіації визнала, що Росія відповідальна за катастрофу рейсу MH17, який було збито у 2014 році. Незабаром вона розгляне питання про те, як Москва компенсуватиме завдані збитки.

Про новини та події 10 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1172: нова партія ракет від Німеччини та підсумки зустрічі "коаліції охочих"

Про те, що відбувалося 11 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1173: росіяни тиснуть на Покровськ, а Зеленський пропонує Путіну зустріч

З ситуацією в Україні 12 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1174: обговорення переговорів у Стамбулі та атаки росіян