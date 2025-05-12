Хронология войны – день 1175: россияне усилили давление на фронте и могут готовить масштабный обстрел

13 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать о всех последних событиях на фронте. На 1175 день войны россияне продолжают давление на фронте и могут готовить масштабную атаку

На календаре вторник, 13 мая 2025, длится 1175 день войны. За предыдущие сутки произошло 133 боевых столкновения, что несколько выше показателей за несколько дней. Наиболее горячим остается Покровское направление, но ситуация на Лиманском и Новопавловском тоже непростая.

Как проходит 1175 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 13 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 Российские войска продвинулись в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленовка на Покровском направлении, пишет DeepState.

1:00 Над Украиной замечены около 6 беспилотников. Все они находятся в Николаевской и Одесской областях.

00:00 Международная организация гражданской авиации признала, что Россия ответственна за катастрофу рейса MH17, который был сбит в 2014 году. Вскоре она рассмотрит вопрос о том, как Москва будет компенсировать причиненный ущерб.

О новостях и событиях 10 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1172: новая партия ракет от Германии и итоги встречи "коалиции желающих"

О том, что происходило 11 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1173: россияне давят на Покровск, а Зеленский предлагает Путину встречу

С ситуацией в Украине 12 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1174: обсуждение переговоров в Стамбуле и атаки россиян