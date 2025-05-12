Хронология войны – день 1174: россияне вновь массово запускают дроны и давят под Покровском

12 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать о всех последних событиях на фронте. На 1174 день войны россияне вновь совершают запуски дронов

На календаре понедельник, 12 мая 2025, длится 1174 день войны. За предыдущие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из которых немногим меньше половины на Покровском направлении. Также весьма жарким остается Лиманское направление.

Как проходит 1174 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 12 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Мониторинговые каналы насчитали по меньшей мере 22 беспилотника в воздушном пространстве Украины. По меньшей мере, три угрожают Киеву, поскольку взяли курс на Бровары.

00:00 Россияне запустили БПЛА с четырех локаций, сообщают мониторинговые группы. Это значит, что над Украиной ночью будет около сотни беспилотников.

С ситуацией в Украине 9 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1171: Зеленский побеседовал с Трампом, а в Москве "победобесие"

О новостях и событиях 10 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1172: новая партия ракет от Германии и итоги встречи "коалиции желающих"

О том, что происходило 11 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1173: россияне давят на Покровск, а Зеленский предлагает Путину встречу