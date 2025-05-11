Хронология войны – день 1173: россияне продолжают давить на фронте, а Украина нацелилась на перемирие

11 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать о всех последних событиях на фронте. На 1173 день войны россияне продолжают продвижение на фронте

На календаре воскресенье, 11 мая 2025, длится 1173 день войны. За предыдущие сутки произошло 117 боевых столкновений, 38 из которых на Покровском направлении. Украина нацелилась на введение 30-дневного перемирия уже с 12 мая, однако в СМИ появляется информация, что на этот период россияне готовят массовую атаку.

Как проходит 1173 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 11 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Новый Папа Римский Лев XIV осудил российское вторжение в Украину. По его словам, Россия хочет завоевать территории с целью укрепления своей власти и назвал это стремление империалистическим.

О том, что происходило 8 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1170: россияне продолжают давить на фронте, но в небе чисто

С ситуацией в Украине 9 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1171: Зеленский побеседовал с Трампом, а в Москве "победобесие"

О новостях и событиях 10 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1172: новая партия ракет от Германии и итоги встречи "коалиции желающих"