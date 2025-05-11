Хронологія війни – день 1173: росіяни продовжують тиснути на фронті, а Україна націлилася на перемир’я

11 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1173 день війни росіяни продовжують просування на фронті

На календарі неділя, 11 травня 2025 року, триває 1173 день війни. Протягом попередньої доби сталося 117 бойових зіткнень, 38 з яких на Покровському напрямку. Україна націлилася на введення 30-денного перемир’я вже з 12 травня, проте у ЗМІ з’являється інформація, що на цей період росіяни готують масову атаку.

Як проходить 1173 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 11 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Новий Папа Римський Лев XIV засудив російське вторгнення до України. За його словами, Росія хоче завоювати території з метою зміцнення своєї влади та назвав це прагнення імперіалістичним.

Про те, що відбувалося 8 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1170: росіяни продовжують тиснути на фронті, але в небі чисто

З ситуацією в Україні 9 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1171: Зеленський поспілкувався з Трампом, а у Москві "перемогла"

Про новини та події 10 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1172: нова партія ракет від Німеччини та підсумки зустрічі "коаліції охочих"