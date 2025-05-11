Росія швидко відреагувала на запрошення Зеленського зустрітись у Стамбулі: полетіли бомби

Три області потрапили під удар

На тлі інформації про згоду України провести переговори з росіянами у Стамбулі ті вирішили показати наочно, що думають про ідею припинення вогню. У багатьох українських областях було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram. Там також зазначили, що Сумська область зазнала ударів.

За даними місцевих каналів, біля кордону в Сумській області було помічено літак Су-34, який здійснив запуск коригованих авіаційних бомб (КАБ) у напрямку Білопільської та Ворожбянської громад.

За кілька хвилин аналогічні попередження про пуски КАБ та авіаційних ракет надійшли для Харківської та Донецької областей.

О 21:54 по Україні дали відбій стосовно загрози застосування балістичної зброї. Проте загроза для прифронтових областей збереглася.

Як повідомлялося раніше, після виступу Путіна та заяви про переговори президент США Дональд Трамп висловив думку, що цю зустріч треба провести хоча б для того, щоб зрозуміти, чи можна укласти угоду в принципі. Зеленський після цього сказав, що чекає на Путіна в Стамбулі 15 травня для особистої зустрічі.