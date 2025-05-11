Россия быстро отреагировала на приглашение Зеленского встретиться в Стамбуле: полетели бомбы

Три области попали под удар

На фоне информации о согласии Украины провести переговоры с россиянами в Стамбуле, те решили показать наглядно, что думают об идее прекращения огня. Во многих украинских областях была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram. Там также отметили, что Сумская область подверглась ударам.

По данным местных каналов, возле границы в Сумской области был замечен самолет Су-34, который совершил запуск корректируемых авиационных бомб (КАБ) в направлении Белопольской и Ворожбянской общин.

Спустя несколько минут аналогичные предупреждения о пусках КАБ и авиационных ракет поступили для Харьковской и Донецкой областей.

В 21:54 по Украине дали отбой по угрозе применения баллистического оружия. Однако угроза для прифронтовых областей сохранилась.

Как сообщалось ранее, после выступления Путина и заявления о переговорах, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что эту встречу надо провести хотя бы для того, чтобы понять, можно ли заключить сделку в принципе. Зеленский после этого сказал, что ждет Путина в Стамбуле 15 мая для личной встречи.