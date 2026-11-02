Взлом приложения воздушных тревог и атака на Запорожье. Хронология войны – день 1713

2 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 2 ноября. Россияне не прекращают свой террор против мирных украинцев, продолжают обстреливать дома во многих регионах и кошмарить людей тревогами. Однако враг придумал и новый способ — сломали приложение воздушных тревог и прислали уведомление о якобы "ядерной тревоге" и вылете "Орешника".

Как проходит 1713-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Было сломано приложение воздушной тревоги. По данным мониторов, пока в воздушном пространстве почти нет вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ также отмечают, что нет никакой ядерной тревоги. Однако ранее были предупреждения, что россияне могут нанести удар баллистикой по Киеву и области, а также по Черкасчине, Полтавщине, Житомирщине и Днепропетровщине.

Российские войска нанесли авиаудар по складскому помещению в Запорожье, произошло возгорание на площади 600 кв. м.

DeepState сообщает, что россияне продвинулись в районе Гоптовки Харьковской области.

Карта боевых действий в Харьковской области DeepState 02.11.2026

О том, что происходило 1 ноября читайте в трансляции: "Ядерная тревога" и детали зверств в Олешках. Хронология войны — день 1712

С ситуацией в Украине 31 октября можно ознакомиться в этом материале: Россияне атаковали дронами Киев, а часть поездов сменила маршруты из-за обстрела. Хронология войны — день 1711

О новостях и событиях 30 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Перебои со светом в Киеве и ракет в Patriot для Украины. Хронология войны — день 1710