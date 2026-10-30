Последствия атаки на Киев и блэкаут в Днепре. Хронология войны — день 1710

30 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 30 октября. Россияне продолжают атаковать украинские города, в том числе энергетическую инфраструктуру. Как следствие, есть перебои со светом, а в ряде регионов действуют графики отключений. Ситуация на фронте остается напряженной. Аналитики сообщают об угрозе нового наступления врага в Херсонской области.

Как проходит 1710-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Днепре и Черкассах слышны взрывы. Большая часть Днепра и пригорода осталась без света. Также в одном из районов города бушует пожар после взрыва.

В Днепровском районе столицы упали обломки ракеты после вражеских обстрелов. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, по одному адресу во дворе жилого комплекса возник пожар. В другом доме повредило окна взрывной волной. Также в этом районе частично разрушено здание магазина и возник пожар, который уже локализованы.

В результате атаки на Киев погибший.

В Москве объявили план "воротник" и закрыли все аэропорты – город атакуют волны дронов. Самолет с псковчанами никак не может сесть в Домодедово и уже больше часа кружит над регионом. Работает ПВО.

С ситуацией в Украине 29 октября можно ознакомиться в этом материале: Последствия прилетов в Киеве и перебои со светом в Днепре. Хронология войны — день 1709

О новостях и событиях 28 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Украина не будет атаковать суда с российским дизелем, направляющимся в США. Хронология войны — день 1708

О том, что происходило 27 октября читайте в трансляции: Сильнейшие позиции Украины на фронте и взрывы в Липецке. Хронология войны — день 1707