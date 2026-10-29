Продвижение россиян на фронте и угроза обстрела. Хронология войны – день 1709

29 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 29 октября. Российские войска продолжают давить на фронте. За прошедшие сутки произошло 185 боевых столкновений. По данным аналитиков, оккупантам удается продвигаться в Запорожской области. Тем временем мониторы предупреждают об угрозе ракетных обстрелов в ближайшие дни.

Как проходит 1709-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Массированный ракетный удар возможен в ближайшие 48 часов, — американская разведка предупредила Украину об угрозе.

Враг продвинулся вблизи Воздвиженки и Луговского, — DeepState.

Воздвиженка на карте DeepState

Луговское на карте DeepState

С ситуацией в Украине 28 октября можно ознакомиться в этом материале: Украина не будет атаковать суда с российским дизелем, следующие в США. Хронология войны — день 1708

О новостях и событиях 27 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Сильнейшие позиции Украины на фронте и взрывы в Липецке. Хронология войны — день 1707

О том, что происходило 26 октября читайте в трансляции: Последствия прилетов в Киеве и новые правила бронирования. Хронология войны — день 1706