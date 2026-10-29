Просування росіян на фронті та загроза обстрілу. Хронологія війни - день 1709
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29 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі середа, 29 жовтня. Російські війська продовжують тиснути на фронті. За минулу добу сталось 185 бойових зіткнень. За даними аналітиків, окупантам вдається просуватись у Запорізькій області. Тим часом монітори попереджають про загрозу ракетних обстрілів найближчими днями.
Як проходить 1709-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Масований ракетний удар можливий у найближчі 48 годин, — американська розвідка попередила Україну про загрозу.
Ворог просунувся поблизу Возвдижівки та Лугівського, — DeepState.
Із ситуацією в Україні 28 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Україна не атакуватиме судна з російським дизелем, які прямують до США. Хронологія війни — день 1708
Про новини та події 27 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Найсильніші позиції України на фронті та вибухи у Липецьку. Хронологія війни — день 1707
Про те, що відбувалося 26 жовтня, читайте у трансляції: Наслідки прильотів у Києві та нові правила бронювання. Хронологія війни — день 1706