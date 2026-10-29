Просування росіян на фронті та загроза обстрілу. Хронологія війни - день 1709

29 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 29 жовтня. Російські війська продовжують тиснути на фронті. За минулу добу сталось 185 бойових зіткнень. За даними аналітиків, окупантам вдається просуватись у Запорізькій області. Тим часом монітори попереджають про загрозу ракетних обстрілів найближчими днями.

Як проходить 1709-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Масований ракетний удар можливий у найближчі 48 годин, — американська розвідка попередила Україну про загрозу.

Ворог просунувся поблизу Возвдижівки та Лугівського, — DeepState.

Воздвижівка на карті DeepState

Лугівське на карті DeepState

Із ситуацією в Україні 28 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Україна не атакуватиме судна з російським дизелем, які прямують до США. Хронологія війни — день 1708

Про новини та події 27 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Найсильніші позиції України на фронті та вибухи у Липецьку. Хронологія війни — день 1707

Про те, що відбувалося 26 жовтня, читайте у трансляції: Наслідки прильотів у Києві та нові правила бронювання. Хронологія війни — день 1706