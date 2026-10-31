Россия атаковала энергетику в Киеве и мост в Днепре. Хронология войны – день 1711

31 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 31 октября. Россия не прекращает круглосуточно атаковать украинские города, так под прицелом Киев, Днепр и Харьков. От российских ударов больше всего страдает энергетика, как следствие действуют графики отключений света в ряде областей. Тем временем на дипломатическом треке наблюдается активизация, ведь на днях президент Владимир Зеленский обсудит с Реджепом Эрдоганом перемирие в Черном море.

Как проходит 1711-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Три попадания БпЛА в один из объектов критической инфраструктуры столицы. Возникли проблемы с водоснабжением в городе, – Кличко.

В Днепре россияне атаковали мост. Также в Днепровском районе вражеский дрон попал в гражданский грузовик. Пока известно об одном погибшем.

С ситуацией в Украине 30 октября можно ознакомиться в этом материале: Перебои со свет в Киеве и ракет в Patriot для Украины. Хронология войны — день 1710

О новостях и событиях 29 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Последствия прилетов в Киеве и перебои со светом в Днепре. Хронология войны — день 1709

О том, что происходило 28 октября, читайте в трансляции: Украина не будет атаковать суда с российским дизелем, следующие в США. Хронология войны — день 1708