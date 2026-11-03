Атака дронів на українські міста та перебої зі світлом після вибухів. Хронологія війни - день 1714

3 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 3 листопада. Російські війська вирішили скористатись поганою погодою і запустили табуни дронів, які атакують українські міста. Через обстріли ситуація в енергетиці стає все важчою, адже відключення почали діяти у більшій кількості областей.

Як проходить 1714-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Дніпрі було чутно вибухи.

У Житомирі зникли світло та вода після удару РФ по важливому енергетичному об’єкту. Монітори повідомляють, що в повітряному просторі України близько 50 реактивних/звичайних "Шахедів" – і більшість з них йде на Західні регіони. Після вибухів масово зникає світло у Чернівцях і є перебої на Івано-Франківщині.

Про те, що відбувалося 2 листопада, читайте у трансляції: Росіяни запустили дрони та вдарили по школі, де роздавали гуманітарку. Хронологія війни — день 1713

З ситуацією в Україні 1 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: "Ядерна тривога" та деталі звірств в Олешках. Хронологія війни — день 1712

Про новини та події 31 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни атакували дронами Київ, а частина поїздів змінила маршрути через обстріл. Хронологія війни — день 1711