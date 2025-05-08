Хронологія війни – день 1170: росіяни продовжують тиснути на фронті, але в небі чисто

8 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1170 день війни росіяни припинили обстріл, але тиснуть на фронті

На календарі четвер, 8 травня 2025 року. За попередню добу на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень, з яких половина відбулася на трьох напрямках — Покровському, Лиманському та Новопавлівському.

Як проходить 1170-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 8 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Російська авіація скинула бомби на територію Сумської області, вони впали десь у районі села Садове. Це сталося на тлі заявленого Путіним "перемир'я"

1:00 Міністр фінансів США Скотт Бессент прямо назвав Путіна військовим злочинцем. Однак він наголосив, що з Росією все одно треба вести переговори.

00:00 Україна залишає в силі свою пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів, проте від Росії поки що не надходило відповіді, повідомив президент Зеленський. Тим часом у повітряному просторі України не спостерігається дронів чи ракет.

З ситуацією в Україні 5 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1167: на фронті відбулося нове загострення, а обміни ударами продовжуються

Про новини та події 6 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1168: Україна повернула додому 205 захисників, а Росія вдарила по передмісті Сум

Про те, що відбувалося 7 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1169: Росія кошмарить дронами вдень і вночі, а Путін знову лякає "Орішником"