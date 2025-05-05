Хронологія війни – день 1167: на фронті відбулося нове загострення, а обміни ударами продовжуються

5 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1167 день війни обстріли та атаки безпілотників продовжуються

На календарі Понеділок, 5 травня 2025 року. Кількість бойових зіткнень за попередню добу перевалила за дві сотні, з яких більше ніж половина зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як проходить 1167-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 5 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Пакистан виснажив запаси снарядів і не готовий до війни проти Індії, пише The New Indian Express. Зазначається, що це сталося через те, що країна активно постачала боєприпаси Україні.

З ситуацією в Україні 2 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1164: дрони Росії стали небезпечнішими, а Україна евакуює все більше дітей з Донеччини

Про новини та події 3 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1165: РФ завдала масованого удару по Харкову, а Україна збила російський Су-30

Про те, що відбувалося 4 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1166: ще один Patriot для України та заяви Путіна про "ядерку"