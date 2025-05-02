Хронологія війни – день 1164: росіяни атакують "шахедами" та тиснуть на фронті

2 травня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1164 день війни обстріли України продовжуються

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1164 дні. Минулої доби ситуація на фронті загострилася, а кількість бойових зіткнень досягла 140, з яких 52 сталося на Покровському напрямку.

Як проходить 1164-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Попри активну роботу мобільних вогневих груп все ще кілька десятків "шахедів" перебуває у повітряному просторі України, під атакою міста Донеччини, не менше 15 БПЛА помітили на Сумщини. Проте дії ворога без відповіді не залишилися: у тимчасово окупованому Криму вже дві з половиною години "дискотека" та "двіжуха" у більшості міст, під ударом важливі російські аеродроми, є підтверджені влучання.

01:00 Попередня інформація щодо загибелі у Запоріжжі людини не підтвердилася – 61-річного чоловіка деблокували з-під завалів живим, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Загалом після російської атаки у місті вже 10 поранених.

00:00 Уже вісім поранених внаслідок ворожої атаки, — Запорізька ОВА.

З ситуацією в Україні 29 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1161: бої на фронті не вщухають, а над Україною літають безпілотники

Про новини та події 30 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1162: росіяни тиснуть на фронті та били по Харкову та Дніпру

Про те, що відбувалося 1 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1163: бої на фронті загострилися, а у Запоріжжі вибухи