Хронологія війни – день 1161: бої на фронті не вщухають, а над Україною літають безпілотники

29 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1161 рік війни бої на фронті продовжуються з колишньою силою, а над Україною літають безпілотники

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1161 день. Кількість бойових зіткнень за попередню добу знову перевищила 130. Основним напрямком для загарбників продовжує залишатися Покровське, але вони також активувалися й біля Вовчанська (Харківська область).

Як проходить 1161-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 У Києві чули вибухи, за даними моніторів у районі Гостомелю ще спостерігаються два російські БПЛА.

00:00 Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що зміг переконати Вашингтон зайняти жорсткішу позицію щодо Росії. Це стосується запровадження додаткових санкцій, щоб змусити Москву піти на припинення вогню.

Про новини та події 26 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1158: зустріч Зеленського та Трампа та просування росіян у Курській області

Про те, що відбувалося 27 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1159: удар по Костянтинівці та продовження боїв на Курщині

З ситуацією в Україні 28 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1160: атака "шахедів" на Черкаси та "нове перемир’я" Путіна