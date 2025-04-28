Хронологія війни – день 1160: росіяни запускають шахеди та намагаються вибити ЗСУ з Курщини

28 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1160 днів. Кількість боїв на фронті за попередню добу знову перевищила 120, навіть попри гучний шум про наближення припинення вогню. Основним напрямком для росіян залишається Покровське, де сталося понад 40 бойових зіткнень, ще по 20 зафіксовано Лиманською та Курською.

Як проходить 1160-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 У Північній Кореї вперше офіційно підтвердили, що відправляли війська в Курську область воювати проти України. Там назвали це "священною місією".

00:00 Прем’єр Денис Шмигаль запропонував США запровадити спеціальні мита на імпорт російських товарів. Кошти мають потрапити до спеціального фонду, з якого відновлюватимуть Україну.

З ситуацією в Україні 25 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1157: візит Віткоффа до Путіна та ліквідація російського генерала

Про новини та події 26 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1158: зустріч Зеленського та Трампа та просування росіян у Курській області

Про те, що відбувалося 27 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1159: удар по Костянтинівці та продовження боїв на Курщині