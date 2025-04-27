Хронологія війни – день 1159: ситуація на фронті загострюється, а безпілотники літають над Україною

27 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1159 день війни продовжуються жорстокі бої на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1159 днів. Ситуація на фронті загострилася, а кількість бойових зіткнень перевищила 160. Найбільша кількість з них, як і раніше, фіксується на Покровському напрямку, але Торецьке та Лиманське також залишаються складними.

Як проходить 1159-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітряному просторі України відмічено близько 30 БПЛА.

Про те, що відбувалося 24 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1156: атака на Україну, тиск Трампа та термінове повернення Зеленського

З ситуацією в Україні 25 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1157: візит Віткоффа до Путіна та ліквідація російського генерала

Про новини та події 26 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1158: зустріч Зеленського та Трампа та просування росіян у Курській області