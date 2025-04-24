Хронологія війни — день 1156: росіяни запускають десятки дронів, поки Трамп тисне на Україну

24 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1156 день війни росіяни продовжують тиск на фронті та обстріли міст

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1156 днів. На фронті спостерігається стабільно напружена ситуація, а кількість добових бойових зіткнень перевищує сотню. Як і раніше, найактивніші бойові дії проходять на Покровському напрямку.

Як проходить 1156-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Кілька крилатих ракет перелітають на Київщину з Черкаської області. Тим часом на окупованих територіях України та в Росії чути вибухи від БПЛА.

00:00 Понад 20 дронів помічено у повітряному просторі України.

З ситуацією в Україні 21 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1153: кінець "перемир’я" Путіна та запеклі бої на фронті

Про новини та події 22 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1154: загострення ситуації на фронті, обстріл Запоріжжя та Харкова

Про те, що відбувалося 23 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1155: трагедія в Марганці та наступ росіян під Покровськом