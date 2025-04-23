Хронологія війни — день 1155: Україна під масштабним ударом, а росіяни тиснуть під Покровськом

23 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1155 день війни Україна знову здригається від масштабних обстрілів

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1155 днів. Минулої доби на фронті сталося 118 бойових зіткнень, з яких понад 40 зафіксовано на Покровському напрямку. Також суттєва активація сил противника помічена на Курському напрямі.

Як проходить 1155-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Росіяни завдали по Харкову кількох ударів безпілотниками. Є інформація про масштабну пожежу

1:00 Згідно з попередньою інформацією, двоє людей постраждали після удару по Одесі.

00:00 Україна перебуває під російським обстрілом. Вибухи чули у Херсоні, у Полтаві спостерігаються перебої зі світлом, а в Одесі масштабна пожежа у приватному секторі.

Про те, що відбувалося 20 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1152: росіяни зірвали "перемир’я" і просунулися на Лиманському напрямі

З ситуацією в Україні 21 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1153: кінець "перемир’я" Путіна та запеклі бої на фронті

Про новини та події 22 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1154: загострення ситуації на фронті, обстріл Запоріжжя та Харкова