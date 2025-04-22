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Хронологія війни — день 1154: загострення ситуації на фронті та продовження повітряного терору

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
1154 день війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua Новина оновлена 22 квітня 2025, 03:11
1154 день війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

22 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1154 день війни на фронті знову загострилися бої, а росіяни знову запускають дрони та ракети.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1154 дні. Протягом попередньої доби сталося 121 бойове зіткнення на фронті, майже 50 з яких на Покровському напрямку. Росіяни відмовилися продовжувати своє "перемир’я", а тому разом з обстрілами на фронті відновились і нальоти дронів на мирні міста.

Як проходить 1154-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Дорозвідка по БПЛА, загрози відсутні. Авіація окупантів вчергове скидає КАБи на Сумщину.

01:00 Близько 10 ударних БПЛА росіян перебуває у повітряному просторі України.

00:00 Під час російського обстрілу Одеси постраждали житлові будинки. На тлі цього в море вийшли носії "Калібрів", сумарний можливий залп складає 46 ракет.

Про новини та події 19 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1151: Путін оголосив "Великоднє перемир’я", а Україна повернула додому майже 300 воїнів

Про те, що відбувалося 20 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1152: росіяни зірвали "перемир’я" і просунулися на Лиманському напрямі

З ситуацією в Україні 21 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1153: кінець "перемир’я" Путіна та запеклі бої на фронті

Теги:
#Україна #Росія #Війна