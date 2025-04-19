Хронологія війни — день 1151: успіх ЗСУ під Покровськом та "Страсна субота" під звуки ППО

19 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1151 день війни росіяни продовжують робити цинічні заяви та атакувати "Шахедами"

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1151 день. За попередню добу на фронті сталося понад 120 бойових зіткнень, російські військові задіяли ракети, КАБи, понад тисячу дронів-камікадзе.

Як проходить 1151-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Одеса відбивалася від атаки російських безпілотників. Власний кореспондент "Телеграфу" повідомив про сильні вибухи в Запоріжжі – місто також відбиває атаку БПЛА окупантів.

01:00 США у рамках своєї так званої "мирної угоди" хочуть визнати тимчасово окупований український Крим російським. Вашингтон планує змусити Європу прийняти цю ідею.

00:00 У повітряному просторі України безліч ворожих дронів. Є небезпека для Харківської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Сили оборони України відкинули супротивника у Удачному на Покровському напрямку, повідомляють аналітики DeepState.

Мапа бойових дій на Покровському напрямку Донецької області 18.04.2025

Про новини та події 16 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1148: росіяни скидають отруйні капсули з дронів і стратили військовополоненого ЗСУ

Про те, що відбувалося 17 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1149: ЗСУ відобразили великий наступ росіян біля Покровська

З ситуацією в Україні 18 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1150: "Страсна п’ятниця" під обстрілами та чергові погрози Трампа