Хронологія війни — день 1149: росіяни вдарили по Дніпру і тиснуть під Покровськом

17 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1149 день війни росіяни продовжують тероризувати мирні міста, але буксують на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1149 днів. За попередню добу на фронті сталося 92 бойові зіткнення, з яких третина на Покровському напрямку. Як і раніше, воно залишається найгарячішим.

Як проходить 1149 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Кількість жертв російської атаки по Дніпру збільшилася до двох. Загинула жінка старшого віку, повідомили в ОВА.

00:00 Внаслідок удару по Дніпру загинула молода дівчина, а ще 7 людей постраждали. Міський голова Борис Філатов повідомив, що один із безпілотників вибухнув за сто метрів від мерії, крім того, було пошкоджено магазин його дружини.

З ситуацією в Україні 14 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1146: росіяни атакували Суми, а Трамп назвав "винних" у війні

Про новини та події 15 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1147: ЗСУ помстилися за удар по Сумах, а в Україні продовжать воєнний стан

Про те, що відбувалося 16 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1148: росіяни скидають отруйні капсули з дронів і стратили військовополоненого ЗСУ