Хронологія війни — день 1146: Україна в жалобі по Сумах, а росіяни вже обстріляли Одесу

14 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1146 рік війни росіяни продовжують влаштовувати повітряний терор і продовжують наступати на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1146 днів. Минулої доби на фронті сталося 117 бойових зіткнень, з яких 38 зафіксовано на Покровському напрямку.

Як проходить 1146 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

06:00 Ранок у Харкові почався із сильного вибуху. Як повідомив мер Ігор Терехов, у Салтівському районі окупанти поцілили по цивільному підприємству. Вогонь охопив складські приміщення із продуктами харчування. На жаль, пожежа вже поширилася на площу до 1000 кв.м. Початково зазначалося, що обійшлося без жертв.

Дим над Харковом вранці 14 квітня 2025

05:25 Оголошено балістичну загрозу для південних та східних регіонів. Можливі пуски ракет з Курської області.

05:00 Постійно з'являються нові групи ворожих БПЛА. Також над Запорізькою областю багато ворожих розвідників.

03:00 Усі групи БПЛА, які були над Україною, знищено. Одесу вдруге за ніч атакували безпілотники.

01:00 Приблизно три ударні БПЛА перебувають у Кіровоградській області. У Запоріжжі повідомляють про активність розвідувальних БПЛА росіян.

00:00 Внаслідок російської атаки на Одесу постраждали п’ятеро людей. За даними ОВА, у них осколкові поранення та опіки.

З ситуацією в Україні 11 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1143: росіяни тиснуть на фронті, а "Рамштайн" радує результатами

Про новини та події 12 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1144: чутки про "розділ України" та загибель молодого пілота F-16

Про те, що відбувалося 13 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1145: уповільнення боїв на фронті та трагедія у Сумах