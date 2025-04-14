У Сумах пролунав вибух: що відомо про наслідки атаки (оновлено)

Ракета не фіксувалась

Увечері 14 квітня в Сумах пролунав вибух, який, за попередніми даними, був результатом російського ракетного удару.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

21:47 Сьогодні, 14 квітня, о 21:02 російські війська завдали чергового ракетного удару по околицях Сумської міської громади. За попередніми даними, постраждалих немає, масштаби руйнувань наразі уточнюються. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що йдеться саме про балістичний тип ракети, яка влучила в межах міста.

За інформацією моніторингових каналів, об'єкт ураження не був зафіксований системами спостереження, що ускладнило можливість попередження. Деталі влучання наразі уточнюються. Повітряна тривога оголошена у північних, центральних та східних областях України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що через добу після ракетного удару по Сумах, унаслідок якого загинули десятки мирних мешканців, включно з дітьми, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив низку цинічних заяв. Зокрема, він прокоментував висловлювання Дональда Трампа, який назвав удар по місту "помилковим".