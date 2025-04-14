В Сумах раздался взрыв: что известно о последствиях атаки (обновлено)

Ракета не фиксировалась

Вечером 14 апреля в Сумах раздался взрыв, который, по предварительным данным, явился результатом российского ракетного удара.

Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.

21:47 Сегодня, 14 апреля, в 21:02 российские войска нанесли очередной ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины. По предварительным данным, пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что речь идет именно о баллистическом типе ракеты, попавшей в город.

По информации мониторинговых каналов, объект поражения не был зафиксирован системами наблюдения, что усложнило возможность предупреждения. Детали попадания уточняются. Воздушная тревога объявлена ​​в северных, центральных и восточных областях Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что через сутки после ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли десятки мирных жителей, включая детей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд циничных заявлений. В частности, он прокомментировал высказывание Дональда Трампа, назвавшего удар по городу "ложным".