Хронологія війни – день 1143: росіяни тиснуть біля Покровська та у Торецьку

11 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1143 день війни росіяни мають просування на двох напрямках

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1143 дні. Темпи бойових дій на фронті дещо сповільнилися, проте, як і раніше, високі. Минулої доби сталося 125 бойових зіткнень, з яких майже половина на Покровському та Лиманському напрямках.

Як проходить 1143 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 11 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Росіяни планують зайти на територію Дніпропетровської області, щоб отримати козир на майбутніх мирних переговорах. Про це пише американське видання CNN.

00:00 За даними DeepState, росіяни окупували Олександропіль (Торецький напрямок), а також просунулись біля Новобахмутівки (Торецький напрямок) та в Успенівці (Покровський напрямок).

Олександропіль на мапі DeepState

Новобахмутівка на мапі DeepState

Успенівка на мапі DeepState

Із ситуацією в Україні 8 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1140: на боці Росії стали воювати ще й китайці, а Україна отримає нові F-16

Про новини та події 9 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1141: росіяни тиснуть під Покровськом, а ЗСУ знищили "Панцирі"

Про те, що відбувалося 10 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1142: росіяни атакували Дніпро і тиснуть у Торецьку