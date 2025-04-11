Хронология войны – день 1143: россияне давят у Покровска и в Торецке

11 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1143 день войны россияне имеют успехи на двух направлениях

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1143 дня. Темпы боевых действий на фронте несколько замедлились, однако по-прежнему высоки. За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений, из которых почти половина на Покровском и Лиманском направлениях.

Как проходит 1143 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Россияне планируют зайти на территорию Днепропетровской области, чтобы получить козырь на будущих мирных переговорах. Об этом пишет американское издание CNN.

00:00 По данным DeepState, россияне оккупировали Александрополь (Торецкое направление), а также продвинулись возле Новобахмутовки (Торецкое направление) и в Успеновке (Покровское направление).

Александрополь на карте DeepState

Новобахмутовка на карте DeepState

Успеновка на карте DeepState

С ситуацией в Украине 8 апреля можно ознакомиться в этом материале:Хронология войны – день 1140: на стороне России стали воевать еще и китайцы, а Украина получит новые F-16

О новостях и событиях 9 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1141: россияне давят под Покровском, а ВСУ уничтожили "Панцири"

О том, что происходило 10 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1142: россияне атаковали Днепр и давят в Торецке