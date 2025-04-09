Хронология войны – день 1141: россияне давят под Покровском и обстреливают Днепр и Харьков

9 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1141 день войны россияне нещадно бьют по Харькову и Днепру

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1141 день. За прошедшие сутки на фронте произошло 135 боевых столкновений, из которых более 50 на Покровском направлении.

Как проходит 1141 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Не менее пяти ударов беспилотниками было зафиксировано в Краматорске

00:00 После российского удара беспилотниками по Харькову известно о двух пострадавших, всего за вечер произошло около 20 прилетов, из которых 17 в Основянском районе. Тем временем, после обстрела Днепра пострадали десять человек, из них шестерым понадобилась госпитализация.

О том, что происходило 6 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1138: ракетный удар по Киеву и бои за Северск

С ситуацией в Украине 7 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1139: россияне продвигаются под Лиманом, а ВСУ опять посматривают на Крымский мост

О новостях и событиях 8 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1140: на стороне России стали воевать еще и китайцы, а Украина получит новые F-16