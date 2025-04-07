Хронология войны — день 1139: россияне продвигаются под Лиманом, а Киев отходит от обстрелов

7 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1139 день войны россияне продвигаются под Лиманом и давят под Сиверском

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1139 дней. За прошедшие сутки произошло 135 боевых столкновений, а самая горячая ситуация наблюдается на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Как проходит 1139 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне скинули бомбу на Синельниково в Днепропетровской области. Пострадали три человека.

С ситуацией в Украине 4 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1136: удар по Харькову и трагедия в Кривом Роге

О новостях и событиях 5 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1137: Украина в трауре, но имеет успехи с оптоволоконными дронами

О том, что происходило 6 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1138: ракетный удар по Киеву и бои за Северск