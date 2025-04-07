Хронологія війни — день 1139: росіяни просуваються під Лиманом, а Київ відходить від обстрілів

7 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1139 день війни росіяни просуваються під Лиманом і тиснуть під Сіверськом.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1139 днів. Минулої доби сталося 135 бойових зіткнень, а найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

Як проходить 1139 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни скинули бомбу на Синельниковому на Дніпропетровщині. Постраждали троє людей.

З ситуацією в Україні 4 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1136: удар по Харкову та трагедія у Кривому Розі

Про новини та події 5 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1137: Україна в жалобі, але має успіхи з оптоволоконними дронами

Про те, що відбувалося 6 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1138: ракетний удар по Києву та бої за Сіверськ