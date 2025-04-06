Хронологія війни — день 1138: окупанти намагаються захопити Торецьк і масово запускають дрони

6 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1138 день війни росіяни продовжують атакувати Україну "Шахедами"

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1138 днів. Минулої доби на фронті сталося 152 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. При цьому за даними аналітиків, Торецьк окупантам майже вдалося захопити.

Як проходить 1138 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 6 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 У Миколаєві внаслідок атаки росіян горіло два приватні будинки, троє людей отримали поранення.

00:00 Росіяни здійснили масові запуски безпілотників. Майже 30 БПЛА помічено у Сумській та Чернігівській областях.

Про те, що відбувалося 3 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1135: нові обстріли Харкова та загострення на фронті

З ситуацією в Україні 4 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1136: удар по Харкову та трагедія у Кривому Розі

Про новини та події 5 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1137: Україна в жалобі, але має успіхи з оптоволоконними дронами