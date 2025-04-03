Хронологія війни — день 1135: нові обстріли Харкова та загострення на фронті

3 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1135 день війни росіяни обстріляли Харків та Дніпро і продовжують тиснути на фронті.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1135 днів. Кількість бойових зіткнень на фронті за попередню добу знову практично досягла 200. Основні сили загарбники стягують на Покровський напрямок, проте Торецьке та Лиманське теж стають дуже "гарячими".

Як проходить 1135-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Президент США оголосив про запровадження тарифів проти всіх країн світу у розмірі 10%. Деякі країни також отримали додаткові тарифи до 45%.

З ситуацією в Україні 31 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1132: Росія атакувала Україну дронами у річницю визволення Київщини

Про новини та події 1 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1133: бої в Білгородській області, велика допомога Україні та удар по енергооб’єкту

Про те, що відбувалося 2 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1134: росіяни запускають БПЛА та застосовують хімічну зброю