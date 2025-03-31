Хронологія війни — день 1132: Росія атакує Україну дронами у річницю визволення Київщини

31 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1132 день війни росіяни продовжують влаштовувати нічний терор України та тиснуть під Покровськом.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1132 дні. На фронті за попередню добу сталося майже 150 бойових зіткнень та понад 60 з них на Покровському напрямку. При цьому високі темпи російських атак призводять до значних втрат особового складу та техніки.

Як проходить 1132-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну. Декілька десятків дронів помічені у північних областях.

З ситуацією в Україні 28 березня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1129: росіяни атакували Полтаву та тиснуть біля Покровська

Про новини та події 29 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1130: "прорив" ЗСУ в Білгородській області та удар по Харкову

Про те, що відбувалося 30 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1131: Трамп злиться на Путіна, а NYT написала про "таємну історію" України