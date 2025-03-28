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Хронологія війни — день 1129: росіяни атакували Полтаву та тиснуть біля Покровська

Автор
Юлія Крутякова
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Автор
1129 день війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua
1129 день війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua. Фото telegraf.com.ua

28 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1129 день війни росіяни продовжують масові удари дронами

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1129 день. Ситуація на фронті продовжує загострюватися, а кількість бойових зіткнень минулої доби склала 195, і найбільше з них — 57 — сталось на Покровському напрямку.

Як проходить 1129-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Путін заявив, що цивільні органи влади в Україні нібито не є законними, оскільки не було виборів президента.

"Росії незрозуміло, з ким щось підписувати в Україні, оскільки завтра прийдуть інші керівники", — сказав він. Крім того, він запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

З ситуацією в Україні 25 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1126: домовленості з Росією та вибухи у Кривому Розі

Про новини та події 26 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1127: візит Зеленського до Парижа та вибухи в Харкові

Про те, що відбувалося 27 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1128: загострення під Покровськом та обстріл Херсона

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#Україна #Росія #Війна