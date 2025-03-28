Вибухи та паніка: в російський Енгельс прилетіла відповідь на порушення "енергетичного перемир'я" (відео)

Тільки в одному Енгельсі нарахували до 10 вибухів

Місто Енгельс в Саратовській області РФ, де розташовані нафтопереробний завод та авіабаза стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2", вранці 28 березня прокинулося від гучних вибухів. Попередньо, ціллю ударних безпілотників став саме НПЗ – як відповідь на численні порушення росіянами "енергетичного перемир'я".

Про це повідомили російські канали. Також інформацію підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, вибухи було чутно у Енгельсі, Саратові та Балаково.

Зазначається, що місцеві мешканці бачили в небі яскраві спалахи, було чутно шалену стрілянину та спроби систем протиповітряної оборони щось збивати. Загалом тільки в Енгельсі почули не менше 10 вибухів. Офіційні інформаційна канали браво рапортутюь про те, що нібито "все позбивали", проте місцеві цьому традиційно не довіряють. Втім, про руйнування та постраждалих ще не повідомлялося, зате в мережі вже з'явилися численні відео.

Нагадаємо, що це не перша атака на Енгельс. Так, до цього вибухи там пролунали ближче до ранку 20 березня. Ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, а також важливий військовий аеродром "Енгельс-2", звідки нерідко вилітають російські літаки для масованих ударів по Україні.

Але й до цього аеродром "Енгельс" вже не раз зазнавав атак. Перша сталася 5 грудня 2022 року і тоді ушкодження отримав бомбардувальник Ту-22М. Другий вибух стався 26 грудня, він став причиною загибелі щонайменше трьох російських солдатів. Після них росіяни вирішили прибрати звідти частину стратегічних бомбардувальників. Також 20 березня 2024 року мешканці міста Енгельс почули потужні вибухи. Тоді ГУР повідомило, що атакувало аеродром "Енгельс" дронами "Лютий".

Нагадаємо також, що російські окупанти під час атаки на Полтаву 27 березня ввечері цілеспрямовано атакували виключно цивільну інфраструктуру. Зокрема, попри "енергетичне перемир'я", було атаковано підприємства нафтогазової промисловості, які входять до енергетичного комплексу України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. А в Офісі президента України зазначили, що після оголошення так званого "перемир'я" було вже щонайменше дві атаки на енергетику України.