Місцеві повідомили про кілька вибухів

Близько 3:20 місто Енгельс на Саратовщині атакували безпілотники. У місті пролунало кілька потужних вибухів.

Губернатор області Роман Бусаргін повідомив, що атака мала місце після 3 години ночі. Він заявив, що "над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно". Чиновник додав, що "постраждалих та руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає".

Момент атаки потрапив на камеру домофону. Можна почути характерний гул мотора, відпрацювання ППО і три глухі вибухи. Ціллю могла бути авіабаза ВКС Росії "Енгельс", розташована неподалік міста.

За словами місцевих жителів, над містом пролунало від 2 до 4 гучних звуків вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах". Перед цим вони чули звук сирени.

Міноборони Росії заявило, що в ніч на 20 березня над РФ засобами ППО було знищено п’ять безпілотних літальних апаратів, які відомство називає "українськими". Один БПЛА над Білгородською областю і чотири над Саратовською.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Нагадаємо, раніше на аеродромі "Енгельс" двічі відбувалися вибухи. Перший стався 5 грудня і тоді ушкодження отримав бомбардувальник Ту-22М. Другий вибух стався 26 грудня, він став причиною загибелі щонайменше трьох російських солдатів. Після них росіяни вирішили прибрати звідти частину стратегічних бомбардувальників.

Як повідомляв "Телеграф", секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у Росії прискореними темпами починає відбуватися процес деколонізації. Він закликав Захід готуватися до цього.