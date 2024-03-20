Местные сообщили о нескольких взрывах

Около 3:20 город Энгельс в Саратовской области атаковали беспилотники. В городе прозвучало несколько мощных взрывов.

Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что атака имела место после 3 часов ночи. Он заявил, что "над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно". Чиновник добавил, что "пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет".

Момент атаки попал на камеру домофона. Можно услышать характерный гул мотора, отработку ПВО и три глухих взрыва. Целью могла быть авиабаза ВКС России "Энгельс", расположенная недалеко от города.

По словам местных жителей, над городом раздалось от 2 до 4 гулких звуков взрывов, от которых "дрожали окна в рамах". Перед этим они слышали звук сирены.

Минобороны России заявило, что в ночь на 20 марта над РФ средствами ПВО было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов, которые ведомство называет "украинскими". Один БПЛА — над Белгородской областью и четыре — над Саратовской.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Напомним, ранее, на аэродроме "Энгельс" дважды происходили взрывы. Первый случился 5 декабря и тогда повреждения получил бомбардировщик Ту-22М. Второй взрыв случился 26 декабря, он стал причиной гибели по меньшей мере троих российских солдат. После них россияне решили убрать оттуда часть стратегических бомбардировщиков.

Как сообщал "Телеграф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в России ускоренными темпами начинает происходить процесс деколонизации. Он призвал Запад готовиться к этому.