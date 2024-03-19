Курск и Белгород сотрясли серии мощных взрывов: россияне постят испуганные видео в сети

В Минобороны РФ отчитались об уничтожении невиданного количества ракет, среди которых даже Patriot

В Белгородской области, откуда власти намерены эвакуировать тысячи местных жителей, прогремели взрывы. Также о "хлопках" сообщают жители Курской области. Власти регионов сообщают, что работает ПВО.

Видео взрывов делятся в местных Telegram-каналах. Информации о пострадавших или разрушениях по состоянию на 21:40 нет.

Взрывы в Белгородской и Курской областях прогремели около 21:15. В некоторых районах Курска случились перебои с электроснабжением, местные жители сидят без света, но, по словам губернатора Романа Старовойтова, все службы уже приступили к ликвидации последствий.

"Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — написал он.

Но, несмотря на это, россияне активно публикуют фото обломков, которые находят в разных районах города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока никак не прокомментировал ситуацию в регионе, а лишь призвал местных жителей находиться подальше от окон и спрятаться в укрытиях.

Перед взрывом жители Курска видели в небе сияние. Из-за взрывной волны в машинах сработали сигнализации, а в Разумном местные жители заявили про "дождь из осколков". В Белгороде не сообщается о перебоях с электричеством, но в одном из районов дымится электрический кабель.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы сбила 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир", одну ракету комплекса "Точка-У" и ракету Patriot над Белгородской областью. А Роман Старовойтов заявил, что над Курской областью ПВО якобы уничтожила зенитную управляемую ракету С-200. О повреждениях, разрушениях или пострадавших информации нет.

Также "Телеграф" сообщал, что в Белгородской области село Козинка стерто с лица земли. Армия РФ уничтожила свой же населенный пункт, как уничтожила Бахмут, Авдеевку и другие украинские города.