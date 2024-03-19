У России уже появляются свои "Бахмуты" и "Авдеевки": ВС РФ стерли с лица земли Козинку (видео и карта)

Дома, в которых еще неделю назад жили люди, разрушены

В Интернете появилось видео с села Козинка Белгородской области России, которое полностью разрушено из-за авиаударов. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атаковали этот населенный пункт еще 17 марта, ведь его заняли российские добровольцы.

На опубликованном видео в Телеграм-канале "Инсайдер UA" видно в каком состоянии сейчас село. Солдаты российской армии пытались спрятаться в полуразрушенном доме, но защититься им не удалось.

Россияне готовы лишать дома своих земляков

Село Козинка теперь напоминает украинские населенные пункты, стертые с лица земли российскими обстрелами авиацией и не только. Людям, которые жили в этой деревне, больше некуда возвращаться. Судя по всему, в Кремле готовы уничтожать не только города в других странах, но и свои.

Приграничное село разрушено

Отметим, что Козинка была взята под контроль российскими добровольцами. С 12 марта начался рейд "Русского добровольческого корпуса" (РДК), Сибирского батальона и легиона "Свобода России". Они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской области.

В РДК заявили, что не собираются останавливаться. Они будут и дальше вести наступательные действия на территории России, сражаясь с армией. Добровольцы также умудряются взять в плен военных ВС РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что РДК опубликовал видео боя в Белгородской области. Ролик был сделан в Козинке.