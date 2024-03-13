"Сделаем все": русские добровольцы, зашедшие в РФ, покусились на святое для Путина

В РДК обещают, что сделают все возможное для достижения этой цели

Новый рейд русский добровольцев в РФ преследует несколько целей. Одной из них является срыв так называемых выборов президента России (выборов Путина — Ред.).

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин с позывным White Rex. Он пообещал, что его бойцы сделают так, чтобы выборы в приграничных с Украиной районах РФ не состоялись.

"Я думаю, что бойцы РДК сделают все, чтобы в приграничных с Украиной районах никаких выборов не было. Возможно, даже это можно назвать одной из целей наших операций текущих", — сказал он.

Стоит отметить, что в РФ уже осознают эту проблему. Сам российский диктатор также считает, что целью русских добровольцев является срыв выборов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що писав про те, що 12 березня, легіон "Свобода Росії", "РДК" та Сибірський батальйон зайшли у Курську та Бєлгородську області. Невдовзі бійці заявили про взяття населеного пункту Лозова Рудка.

Вдень того ж дня бійці сказали про перехід під свій повний контроль населеного пункту Тьоткіно. У той самий час російська армія стрімко почала залишати населений пункт.

Пізніше в українській розвідці відреагували на подію і заявили, що бійці знаходяться вдома і цими діями мають спільну мету.