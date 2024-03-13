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"Зробимо все": російські добровольці, які зайшли до РФ, зазіхнули на святе для Путіна

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Getty Images Новина оновлена 13 березня 2024, 12:00

У РДК обіцяють, що зроблять усе можливе задля досягнення цієї мети

Новий рейд російських добровольців у РФ має кілька цілей. Однією з них є зрив так званих виборів президента Росії (виборів Путіна — Ред.).

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив глава "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис Нікітін із позивним White Rex. Він пообіцяв, що його бійці зроблять так, щоби вибори у прикордонних з Україною районах РФ не відбулися.

"Я думаю, що бійці РДК зроблять усе, щоб у прикордонних з Україною районах жодних виборів не було. Можливо, навіть це можна назвати однією з цілей наших поточних операцій", — сказав він.

Варто зазначити, що в РФ вже усвідомлюють цю проблему. Сам російський диктатор вважає, що метою російських добровольців є зрив виборів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що писав про те, що 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон зайшли у Курську та Бєлгородську області. Невдовзі бійці заявили про взяття населеного пункту Лозова Рудка.

Вдень того ж дня бійці сказали про перехід під свій повний контроль населеного пункту Тьоткіно. У той самий час російська армія стрімко почала залишати населений пункт.

Пізніше в українській розвідці відреагували на подію і заявили, що бійці знаходяться вдома і цими діями мають спільну мету.

Теги:
#Україна #Росія #Війна