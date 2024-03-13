Путін назвав три цілі рейдів добровольців у Росії

"Лідер" РФ вважає, що атаки нібито відбуваються "на тлі невдач України на фронті"

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував захід бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" у Бєлгородську та Курську області. На думку президента РФ, це спроба зірвати вибори, які намічаються у березні, та отримати "козир" для обміну територій.

Про це Путін заявив в інтерв’ю російським пропагандистам "Росії 1" та "РИА Новости". Він назвав три причини, з яких нібито було здійснено рейди.

"Але проте головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось завадити нормальному процесу волевиявлення громадян. Перше. Друге — це інформаційний ефект, про який я вже сказав, але третє — якщо хоч щось вдасться, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це», — сказав диктатор.

Також він додав, що такі атаки нібито відбуваються "на тлі невдач України на фронті". На думку Путіна, вони розраховані на "інформаційний ефект" і не досягли жодної з цілей. Крім того, президент РФ упевнений, що серед добровольців також є й іноземні найманці.

"Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати насамперед диверсійними групами — ось остання доповідь генерального штабу — десь до 300 осіб, у тому числі за участю іноземних найманців", — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що писав про те, що 12 березня, легіон "Свобода Росії", "РДК" та Сибірський батальйон зайшли у Курську та Бєлгородську області. Невдовзі бійці заявили про взяття населеного пункту Лозова Рудка.

Вдень того ж дня бійці сказали про перехід під свій повний контроль населеного пункту Тьоткіно. У той самий час російська армія стрімко почала залишати населений пункт.

Пізніше в українській розвідці відреагували на подію і заявили, що бійці знаходяться вдома і цими діями мають спільну мету.