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Хронологія війни – день 1213: вибухи у Харкові та атаки росіян на фронті

Автор
Юлія Крутякова
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Триває 1213 день повномасштабної війни Росії проти України
Триває 1213 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

20 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі пʼятниця, 20 червня 2025 року, росіяни продовжують активно вести бойові дії на фронті, а також запускають "шахеди" по Україні. Основними штурмовими напрямками окупантів залишаються Покровський та Курський, але атаки фіксуються практично на всій лінії фронту.

Як проходить 1213-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни атакують Харків дронами. Там лунали численні вибухи.

У Харкові на місці одного з прильотів в Шевченківському районі пожежа, зазначив мер Терехов.

"Один з прильотів у Харкові стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюються. Інформації про постраждалих не було", — додав мер.

Про те, що відбувалося 17 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1210: масована атака Росії по Україні, десятки загиблих та постраждалих

З ситуацією в Україні 18 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1211: Україна відходить від масової атаки, а росіяни продовжують атакувати на фронті

Про новини та події 19 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1212: пройшов новий обмін полоненими, а росіяни тиснуть на фронті

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#Україна #Росія #Війна