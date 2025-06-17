Хронологія війни – день 1210: росіяни запускають сотні дронів і підняли у повітря бомбардувальники

17 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

За вікном вівторок, 17 червня 2025 року. Росіяни продовжують проводити штурмові дії з колишньою інтенсивністю, а за добу на всіх напрямках у середньому фіксується близько 130 бойових зіткнень. Найбільш пріоритетним для загарбників є Покровський напрямок, де зазвичай відбувається близько 40 російських штурмів на день.

Як проходить 1210-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 У Києві десятки постраждалих після атаки дронів та ракетного пуску. В Україні оголошено загрозу ракетної атаки – окупанти запускали "Калібри" та Х-101.

01:00 Київ перебуває під масштабною атакою безпілотників. Є руйнування та постраждалі у кількох районах столиці.

00:00 Над Україною помічено близько сотні російських безпілотників, а всього їх за даними моніторів може бути близько 500. Крім того, у повітря були підняті стратегічні бомбардувальники, є висока ймовірність ракетного удару вночі.

Маршрут БПЛА

З ситуацією в Україні 14 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1207: новий обмін та удари по підприємствах у Росії

Про новини та події 15 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1208: страшна ніч у Кременчуці та підготовка РФ нових ударів

Про те, що відбувалося 16 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1209: завершальний етап повернення тіл загиблих військових в Україну та повітряний терор Росії