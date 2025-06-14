Хронологія війни – день 1207: Росія атакує дронами та продовжує спроби взяти Покровськ

14 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і у переговорній площині.

На календарі субота, 14 червня 2025 року. Російські військові продовжують спроби наступу на Сумщині, але українські захисники утримують ситуацію під контролем. Найгарячішим напрямком боїв залишається Покровський напрямок.

Як проходить 1207-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія вкотре атакує Україну дронами, у низці областей оголошено тривогу.

Карти бойових дій від DeepState на початок доби виглядають так:

Карта, де зараз тривають бої у Сумській області 14.06.2025

Карти бойових дій від DeepState на Покровському напрямі 14.06.2025

З ситуацією в Україні 10 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1204: обстріл Харкова та тиск росіян на фронті

Про новини та події 12 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1205: новий обмін полоненими та мільйонні втрати росіян на фронті

Про те, що відбувалося 13 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1206: росіяни тиснуть на фронті та готують новий обстріл