Хронологія війни – день 1204: росіяни знову запустили дрони та давлять під Покровськом

11 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати вас про всі останні події, що відбуваються на фронті та в дипломатичних колах.

На календарі середа, 11 червня 2025 року. Російський наступ продовжується з високою інтенсивністю. За попередню добу на фронті сталося 167 бойових зіткнень, а найбільше російських штурмів відбувається на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках. На тлі цього тривають традиційні нічні нальоти дронів.

Як проходить 1204-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 У Харкові прогриміли вибухи, попередньо дрон потрапив у житлову багатоповерхівку.

00:00 Близько двадцяти дронів літають над Україною. Близько 5 помічено на Полтавщині, решта — на Миколаївщині.

Про новини та події 8 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1201: Трамп забрав 20 тисяч ракет для України, а Росія готує нову підлість

Про те, що відбувалося 9 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1202: великий обмін полоненими та чергова масована атака Росії

З ситуацією в Україні 10 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1203: другий етап обміну полоненими та обстріл Києва та Одеси